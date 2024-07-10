«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить громкий обмен

Пресса продолжает связывать вингера Джедона Санчо с «Ювентусом». Как сообщает на своих страницах издание La Gazzetta dello Sport, 24-летний Санчо уже дал согласие на переход в туринский клуб.

Источник отмечает, что частью сделки может стать вингер Федерико Кьеза. Очевидно, итальянец может переехать в обратном направлении – на «Олд Траффорд».

Если обратиться к данным авторитетного портала Transfermarkt, то можно увидеть, что ценники Кьезы и Санчо примерно одинаковые: итальянец оценивается в 35 миллионов евро, а англичанин – в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о желании Федерико Кьезы остаться в «Ювентусе».