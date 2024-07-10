«Челси» может купить звезду сборной Испании за 60 млн евро

«Челси» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Райана Тейлора, лондонский клуб проявляет предметный интерес к полузащитнику сборной Испании Дани Ольмо.

В действующем контракте 26-летнего Ольмо с «РБ Лейпцигом» прописана опция выкупа в 60 миллионов евро. Очевидно, «Челси» может потратить такие деньги на звезду испанской национальной команды.

Отметим, что на чемпионате Европы – 2024 Дани Ольмо забил уже три гола. Испанец входит в пятёрку лучших бомбардиров турнира на текущий момент. В финале турнира «красная фурия» сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии.