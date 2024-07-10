Поговаривают, что в летнее трансферное окно капитан сборной Испании Альваро Мората может сменить клуб, перебравшись из «Атлетико» в «Милан». Как сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, такой переход может создать так называемый эффект домино и запустить ещё три сделки. Все они выглядят так:

Альваро Мората: из «Атлетико» в «Милан»;

Рандаль Коло-Муани: из «ПСЖ» в «Атлетико»;

Виктор Осимхен: из «Наполи» в «ПСЖ»;

Ромелу Лукаку: из «Челси» в «Наполи».

В настоящий момент Альваро Мората находится в расположении сборной Испании и готовится к финальному матчу чемпионата Европы.