Появилась новая информация о будущем нападающего «Атлетика» Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне», которая в настоящий момент работает над его трансфером.

Как утверждает журналист Экрем Конур, если по какой-либо причине переход Уильямса в «Барселону» сорвется, то футболист переключит свое внимание на Английскую премьер-лигу.

В минувшем клубном сезоне Уильямс принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и сделал 19 голевых передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Уильямса составляет 60 миллионов евро.