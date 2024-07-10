Пальинья может не прилететь в Мюнхен в среду

Полузащитник Жоау Пальинья готов к завершению трансфера в «Баварию» - накануне появлялась информация о том, что 29-летний португалец может прилететь в Мюнхен для подписания контракта в среду. Впрочем, «Фулхэм» ещё не дал окончательный зелёный свет. Лондонский клуб по-прежнему обсуждает некоторые детали со стороной игрока.

Словом, в среду Пальинья может и не прилететь в Мюнхен. Об этом в социальных сетях написал журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

Жоау Пальинья провёл в «Фулхэме» два сезона. За это время полузащитник сыграл 79 матчей, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра.