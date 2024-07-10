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Йоро развеял враньё о «Манчестер Юнайтед»

10 Июля 2024 • 15:42 Комментировать

В последние дни слухи связывают защитника «Лилля» Лени Йоро с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом». В социальных сетях накануне появилась публикация от имени футболиста.

«Я не хочу в «Манчестер Юнайтед». Оставьте меня в покое», - якобы писал Йоро.

Сам 18-летний Йоро уже отреагировал – это сообщение он не писал. Аккаунт, который опубликовал эти слова, является поддельным.  

«Фейковый аккаунт. Ребята, вы психи», - написал футболист.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Лени Йоро перебраться в мадридский «Реал». Действующий контракт защитника с «Лиллем» рассчитан до середины 2025 года.

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