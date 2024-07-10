Центральный полузащитник «Челси» Конор Галлахер всё ещё может перебраться в «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, «шпоры» продолжают проявлять интерес к 24-летнему Галлахеру, несмотря на то, что «синие» не намерены снижать ценник на футболиста.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен заработать на продаже хавбека 59 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение Галлахера с лондонским коллективом рассчитано до середины следующего года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 50 млн евро.