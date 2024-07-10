Голкипер Давид де Хеа ещё несколько лет назад считался одним из лучших футболистов мира на своей позиции. Впрочем, уже больше года испанец находится без клубной прописки. Наверняка этим летом 33-летний вратарь хочет трудоустроиться.

Как сообщат TodoFichajes, Давид де Хеа входит в число вратарей, которые могут заменить Эдерсона в «Манчестер Сити». Переход де Хеа в стан «горожан» мог бы удивить, а кого-то даже шокировать, ведь ранее испанец провёл двенадцать сезонов в «Манчестер Юнайтед».

Помимо де Хеа называются такие вратари как Майк Меньян и Джанлуиджи Доннарумма. Как известно, Эдерсона слухи связывают с переездом в Саудовскую Аравию.