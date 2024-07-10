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Де Хеа может шокировать новым клубом слухи

10 Июля 2024 • 15:16 Комментировать

Голкипер Давид де Хеа ещё несколько лет назад считался одним из лучших футболистов мира на своей позиции. Впрочем, уже больше года испанец находится без клубной прописки. Наверняка этим летом 33-летний вратарь хочет трудоустроиться.

Как сообщат TodoFichajes, Давид де Хеа входит в число вратарей, которые могут заменить Эдерсона в «Манчестер Сити». Переход де Хеа в стан «горожан» мог бы удивить, а кого-то даже шокировать, ведь ранее испанец провёл двенадцать сезонов в «Манчестер Юнайтед».

Помимо де Хеа называются такие вратари как Майк Меньян и Джанлуиджи Доннарумма. Как известно, Эдерсона слухи связывают с переездом в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Джанлуиджи Доннарумма Эдерсон Мораес Майк Меньян Эдерсон ещё теги
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