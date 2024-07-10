Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester United Forever, 22-летний футболист расстроен позицией «Эвертона» и настаивает на том, чтобы клуб отпустил его в «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация, что «ириски» отказались продавать Брэнтуэйта в стан «красных дьяволов» за 53 миллиона евро.

В минувшей кампании защитник сыграл в 41 матче с учетом всех турниров. За такое количество встреч Брэнтуэйт смог три раза отправить мяч в сетку ворот соперников.

Контракт Брэнтуэйта с «Эвертоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.