Ван де Бек обратился к «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Донни ван де Бек сделал публикацию в социальных сетях. Как известно, нидерландский футболист переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Жирону».

«Дорогая семья «Манчестер Юнайтед»! Сегодня памятный день, ведь моё приключение в клубе подходит к концу. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении многих лет. С того момента, как я присоединился к «Манчестер Юнайтед», я почувствовал себя желанным гостем, и я благодарен за это.

Спасибо всем в клубе за то, что здесь чувствуешь себя как дома. Особая благодарность всем болельщикам, которые сделали эти годы незабываемыми. У меня здесь родилось двое детей, поэтому Манчестер всегда будет занимать особое место в моём сердце. Всем удачи, ещё увидимся», - говорится в сообщении.

Стоит сказать, что в «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек так и не смог заиграть.