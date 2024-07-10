«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с 36-летим Эвансом

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в своём составе опытного защитника Джонни Эванса. Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, «красные дьяволы» продолжают переговоры с 36-летним футболистом по поводу нового контракта.

Напомним, что Эванс вернулся в родной «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 30 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас.

Добавим, что новый сезон для «Манчестер Юнайтед» начнётся матчем за суперкубок Англии. В битве за трофей команда Эрика тен Хага пересечётся с соседями из «Манчестер Сити».