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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с 36-летим Эвансом

10 Июля 2024 • 13:32 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в своём составе опытного защитника Джонни Эванса. Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, «красные дьяволы» продолжают переговоры с 36-летним футболистом по поводу нового контракта.

Напомним, что Эванс вернулся в родной «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 30 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас.

Добавим, что новый сезон для «Манчестер Юнайтед» начнётся матчем за суперкубок Англии. В битве за трофей команда Эрика тен Хага пересечётся с соседями из «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс
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