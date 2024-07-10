Линделоф принял решение по будущему

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф принял решение по своему будущему. Как сообщает Give Me Sport, швед хочет продолжить карьеру в другой команде.

Линделоф намерен сменить клубную прописку в это трансферное окно, так как его не устраивает количество игровой практики в двух последних сезонах. Ранее сообщалось, что в услугах шведского защитника заинтересован турецкий «Фенербахче», который как раз тренирует бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить нового центрального защитника в это трансферное окно. На фоне этого Линделоф понимает, что ему не светит стабильная игровая практика.