«Жирона» оформила трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Испанская «Жирона» оформила трансфер нового полузащитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «бело-красные» скоро подпишут контракт с Донни ван де Беком.

Отмечается, что сумма сделки составит 400 тысяч евро. В договоре прописаны лёгкие отступные, которые составляют 4-5 миллионов евро. Если ван де Бек достигнет определённых показателей, «Манчестер Юнайтед» также получит дополнительные 15 миллионов.

Напомним, в прошлом сезоне ван де Бек в январе перебрался на правах аренды во франкфуртский «Айнтрахт», но не смог проявить себя в Бундеслиге. Немецкий клуб отказался выкупать полузащитника на постоянной основе.