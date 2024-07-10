«Боруссия» Дортмунд требует от «Челси» 30 миллионов евро за своего нападающего

Лондонский «Челси» ведёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу нападающего. По информации от Bild, команде Энцо Марески интересен Карим Адейеми, который в прошлом сезоне помог «шмелям» дойти до финала Лиги чемпионов.

Сообщается, что «Боруссия» требует от «Челси» за Адейеми 30 миллионов евро компенсации. 22-летний немец открыт к переезду в Английскую премьер-лигу.

Последний розыгрыш немецкой Бундеслиги Адейеми завершил с тремя голами и одной результативной передачей в активе. Игрок не смог оправдать ожидания руководства дортмундской «Боруссии», за которую Карим выступает с лета 2022 года.