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«Лацио» ведёт переговоры по игроку «Арсенала»

10 Июля 2024 • 03:55 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Левый защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш может перебраться в «Лацио».

Португалец вернулся из «Ноттингем Форест», за который выступал на правах аренды в прошедшем сезоне, но, похоже, Микель Артета не имеет на него планов. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, приобрести Тавареша хотел бы «Лацио». Итальянский клуб предлагает за 24-летнего игрока около 6-7 млн евро, в то время как «канониры» требуют 8-9 млн плюс солидный процент от будущей перепродажи. В ближайшее время римляне проведут встречу с агентами футболиста.

Контракт Нуну Тавареша с «Арсеналом» истекает через год. В составе «Ноттингем Форест» защитник провёл всего 12 матчей в минувшей кампании.

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