«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Бразилии Жоао Гомес интересен четырём грандам Английской премьер-лиги.

«Волки» готовы рассмотреть предложения по 23-летнему игроку, но согласятся на продажу только на выгодных для себя условиях. Согласно данным журналиста Руди Галетти, в подписании хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Стоимость Жоао Гомеса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро. Контракт бразильца с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 2028 года.

В составе сборной Бразилии футболист провёл десять матчей, включая четыре поединка неудачного для «пентакампеонов» Кубка Америки – 2024.