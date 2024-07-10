Стало известно, от чего зависит возможный переход Та из «Байера» в «Баварию»

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та по-прежнему интересен «Баварии».

Согласно данным, распространившимся в прессе ещё в начале лета, мюнхенцы достигли личной договорённости с футболистом сборной Германии. Проблемой остаётся трансферный запрос «Байера», который «Бавария» пока удовлетворить не готова. Как информирует Bayern & Germany, судьба перехода Та напрямую зависит от возможной продажи Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед». Средства, вырученные от продажи нидерландца, помогут клубу приобрести 28-летнего немца.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Джонатана Та в 30 млн евро. Контракт центрбека с «фармацевтами» истекает через год, и в «Баварии» не намерены платить за него больше 25 млн евро.