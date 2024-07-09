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Угарте решил покинуть «ПСЖ» и перейти в английский топ-клуб

09 Июля 2024 • 22:49 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте определился со своим будущим.

Уругвайский футболист принял окончательное решение покинуть ряды парижан, поскольку считает, что не вписывается в планы главного тренеру Луиса Энрике, докладывает журналист Санти Ауна. 23-летний игрок настроен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в трансфере и продолжает вести переговоры с грандом Лиги 1. По данным источника, обсуждения проходят позитивно – сделка всё ближе.

Мануэль Угарте выступает за «ПСЖ» с июля прошлого года. Текущая стоимость хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 45 млн евро.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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