Угарте решил покинуть «ПСЖ» и перейти в английский топ-клуб

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте определился со своим будущим.

Уругвайский футболист принял окончательное решение покинуть ряды парижан, поскольку считает, что не вписывается в планы главного тренеру Луиса Энрике, докладывает журналист Санти Ауна. 23-летний игрок настроен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в трансфере и продолжает вести переговоры с грандом Лиги 1. По данным источника, обсуждения проходят позитивно – сделка всё ближе.

Мануэль Угарте выступает за «ПСЖ» с июля прошлого года. Текущая стоимость хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 45 млн евро.