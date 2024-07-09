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Стало известно, когда «Бавария» завершит подписание Пальиньи

09 Июля 2024 • 22:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья готовится к переезду в Германию.

Сделка уже согласована, несколькими днями ранее игрок прошёл для мюнхенцев медицинский осмотр. По обновлённой информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» завершит подписание Пальиньи на этой неделе – возможно, уже в среду, ведь именно на этот день у хавбека забронирован рейс в Мюнхен.

Согласно имеющимся данным, трансфер обойдётся «Баварии» примерно в 55 млн евро.

За «Фулхэм» Жоау Пальинья выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне португалец забил четыре гола, проведя 33 матча в Премьер-лиге за «дачников».

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