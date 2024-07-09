Гринвуд всё ближе к «Марселю»

Нападающий Мэйсон Гринвуд всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Марселя». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, провансальцы уже договорились о трансфере Гринвуда с «Манчестер Юнайтед». Теперь клуб Лиги 1 обсуждает с игроком зарплату и бонусы.

«Марсель» предлагает Гринвуду контракт на пять лет – до середины 2029 года. В нём будет прописан пункт о том, что «Манчестер Юнайтед» получит 50% от суммы следующего трансфера форварда, если он будет совершён в период с июня 2025 по июнь 2029 года.

Напомним, что прошлый сезон Гринвуд провёл в аренде в «Хетафе».