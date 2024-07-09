«Эвертон» отклонил второе предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику

Защитник Джерред Брэнтуэйт остаётся на радаре «Манчестер Юнайтед». Как сообщает BBC, «красные дьяволы» сделали новое, второе предложение по трансферу 22-летнего футболиста. На этот раз манкунианцы предложили за Брэнтуэйта 45 миллионов фунтов плюс бонусы. Впрочем, «ириски» на предложение тоже ответили отказом. Очевидно, мерсисайдцы хотят получить за защитника более высокую сумму.

За «Эвертон» Джерред Брэнтуэйт провёл 54 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола.

Добавим, что новый сезон Английской премьер-лиги по обыкновению стартует в середине августа.