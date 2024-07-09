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Футболист ответил «Манчестер Юнайтед»: «Извините, я хочу в «Реал»

09 Июля 2024 • 20:58 Комментировать (1)

В последние дни в прессе обсуждается интерес «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к талантливому защитнику «Лилля» Лени Йоро. Сообщалось, что французский клуб предпочёл бы продать Йоро в Англию, поскольку предложение «красных дьяволов» более крупное. Однако сам 18-летний футболист предпочитает переехать в Мадрид, о чём писали уже давно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, ответ Йоро на предложение «Манчестер Юнайтед» был отрицательным.

«Извините, я хочу играть за «Реал Мадрид», - ответил Йоро, если верить источнику.

Ранее появлялась информация о позиции «Реала» по трансферу Лени Йоро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лилль Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
09 Июля 2024 в 21:02
мужик!!!! давай, старайся в Реал!!!! понятно, что обзор есть обзор футбольных моментов- но на них ты произвел отличное впечатление!!! супер игрок!!!!!
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