Футболист ответил «Манчестер Юнайтед»: «Извините, я хочу в «Реал»

В последние дни в прессе обсуждается интерес «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к талантливому защитнику «Лилля» Лени Йоро. Сообщалось, что французский клуб предпочёл бы продать Йоро в Англию, поскольку предложение «красных дьяволов» более крупное. Однако сам 18-летний футболист предпочитает переехать в Мадрид, о чём писали уже давно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, ответ Йоро на предложение «Манчестер Юнайтед» был отрицательным.

«Извините, я хочу играть за «Реал Мадрид», - ответил Йоро, если верить источнику.

Ранее появлялась информация о позиции «Реала» по трансферу Лени Йоро.