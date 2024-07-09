Вернувшийся в Английскую премьер-лигу «Лестер» объявил о переходе игрока «Аталанты» Меме Околи. Футболист подписал с «лисами» пятилетний контракт, пишет официальный ресурс команды АПЛ.

Околи 22 года, однако игроком «Аталанты» в минувшем сезоне он был лишь формально. Выступал он за клуб «Фрозиноне» в Серии А в рамках арендного соглашения. В его послужном списке 37 выходов на поле за аутсайдера лиги.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, молодой новичок обошёлся «Лестеру» в 15 млн евро.

Напомним, что «Лестера» не было в элите английского футбола всего сезон после вылета в Чемпионшип в прошлом сезоне.