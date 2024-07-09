Тренер «Марселя» де Дзерби высказался о Гринвуде

Поговаривают, что в обозримом будущем нападающий Мэйсон Гринвуд может стать игроком «Марселя». Главный тренер провансальской команды Роберто де Дзерби дал комментарий по поводу 22-летнего форварда «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, Мэйсон – игрок мирового класса. Я не знаю его биографии. Неважно, какой игрок – как только игроки подписывают контракт с моим клубом, они становятся для меня как дети. Я всегда их защищаю», - слова де Дзерби приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать Мэйсона Гринвуда в первой команде, хотя с игрока ранее были сняты обвинения в насилии.