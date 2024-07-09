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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в Адейеми слухи

09 Июля 2024 • 16:39 Комментировать

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как утверждает Sky Germany, в услугах 22-летнего нападающего заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что арендовать футболиста хочет итальянский «Ювентус».

В сезоне-2023/24 Адейеми появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, забил пять голов и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий трудовой договор Адейеми с «Боруссией» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Боруссия Дортмунд Карим Адейеми ещё теги
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