«Манчестер Юнайтед» хочет увести защитника из-под носа «Реала» – предложено 50 млн евро

Защитника «Лилля» Лени Йоро слухи давно связывают с «Реалом». На днях появлялась информация о том, что 18-летний футболист стал ближе к переезду в Мадрид. Впрочем, заполучить игрока хочет ещё один топ-клуб – «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает в социальных сетях журналист Набиль Джеллит, «Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Йоро в размере 50 миллионов евро плюс бонусы. «Лилль» принял это предложение, поскольку оно значительно выше, чем предложение «Реала».

Для самого Йоро приоритетным является вариант с «Реалом», но «Манчестер Юнайтед» настойчив в намерении увести талантливого защитника из-под носа «сливочных».