Названы худшие трансферы «Манчестер Юнайтед» в эпоху Глейзеров – ди Мария, Погба и другие

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед» в эпоху владениям клубом семейством Глейзеров. Авторы включили в этот рейтинг 18 футболистов.

Первое место занимает вингер Антони, на которого «Манчестер Юнайтед» потратил 85 миллионов фунтов. В материале подчёркивается, что клуб просто выбросил деньги на ветер. На втором месте оказался Алексис Санчес, а тройку замкнул Анхель ди Мария.

Дальше в рейтинге идут Ромелу Лукаку, Поль Погба, Джедон Санчо, Донни ван де Бек, Мемфис Депай, Радамель Фалькао, Уилфрид Заха, Бебе, Морган Шнайдерлин, Виктор Вальдес, Гарри Магуайр, Габриэль Обертан, Оуэн Харгривз, Генрих Мхитарян и Андерсон.