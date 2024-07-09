Де Лигт дал понять «Баварии», что хочет перейти в топ-клуб из АПЛ

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт чётко дал понять руководству, что желает перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Кристиан Фальк, футболист уже сделал окончательный выбор.

Де Лигту нравится перспектива воссоединения со своим бывшим тренером Эриком тен Хагом, с которым ранее работал в амстердамском «Аяксе». «Манчестер Юнайтед» пытается согласовать сумму компенсации с «Баварией».

Напомним, де Лигт перебрался в Мюнхен летом 2022 года из туринского «Ювентуса», но не смог закрепиться в стартовом составе. 24-летний игрок отметился двумя голами в последнем розыгрыше чемпионата Германии.