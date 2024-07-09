Пять топ-клубов хотят купить Нико Уильямса

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Об этом сообщают журналисты Marca.

Согласно сведениям газеты, в подписании 21-летнего испанского футболиста заинтересованы пять топ-клубов. Речь идет о «ПСЖ», лондонском «Челси», «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии». Также ранее появилась новость о намерении каталонской «Барселоны» оформить переход Нико.

В прошлом сезоне Уильямс поучаствовал в 31 матче испанского чемпионата. Он отметился пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В настоящий момент Нико выступает за сборную Испании на Евро-2024.