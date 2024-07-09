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«Манчестер Сити» пока не планирует трансфер игрока «Кристал Пэлас»

09 Июля 2024 • 12:17 Комментировать

«Манчестер Сити» пока не планирует покупать полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. По информации от The Athletic, «горожане» в это трансферное окно не предпринимали никаких действий для того, чтобы оформить трансфер англичанина, который в настоящий момент выступает за свою сборную на чемпионате Европы.

Отметим, что Эзе был интересен «Манчестер Сити» прошлым летом, но «Кристал Пэлас» запросил за полузащитника слишком большую сумму компенсации, поэтому «горожане» отказались от сделки.

26-летний Эзе в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 11 голов и 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2024 Эберечи Эзе ещё теги
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