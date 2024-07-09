«Марсель» предложил за Гринвуда 30 миллионов евро + 40-50% от суммы перепродажи

Французский «Марсель» обратился к «Манчестер Юнайтед» с предложением по поводу трансфера нападающего Мэйсона Гринвуда. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «провансальцы» предложили за англичанина 30 миллионов евро. Также французский клуб готов гарантировать «Манчестер Юнайтед» 40-50% от суммы последующей перепродажи Мэйсона.

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби хотел бы заполучить в свою команду Гринвуда, который в прошлом сезоне выступал за «Хетафе» на правах аренды. В чемпионате Испании 22-летний нападающий отметился 8 голами и 6 результативными передачами.