«Манчестер Юнайтед» может подписать ещё одного нападающего помимо Зиркзее

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует завершить трансфер нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи», но манкунианцы помимо нидерландца хотят пригласить ещё одного форварда.

По информации от The Athletic, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры Айвен Тони из «Брентфорда» и Доминика Калверта-Льюина из «Эвертона». Пока неизвестно, какой именно игрок является более приоритетным кандидатом для руководства.

Напомним, Тони в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 4 голами и 2 ассистами в 17 матчах. Калверт-Льюин забил в чемпионате 7 голов и отдал 2 ассиста в 32 поединках.