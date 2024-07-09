«Реал» нашёл замену Кроосу в АПЛ - названо имя

Мадридский «Реал» занимается поиском полузащитника, который заменит в центре поля немца Тони Крооса. 34-летний игрок завершил карьеру.

Согласно сведениям портала Todofichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находится хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараэс. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 85 миллионов евро. Бразилец связан контрактными обязательствами с «сороками» до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Гимараэс провел 37 поединков. Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и восемь результативных передач.

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