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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа начал переговоры с новым клубом - известно название

09 Июля 2024 • 08:21 Комментировать

Испанский голкипер Давид де Хеа, который пропустил сезон-2023/2024 из-за отсутствия клуба, может уехать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям журналиста, в подписании звездного вратаря заинтересован клуб «Аль-Шабаб». Стороны начали переговоры о трансфере.

Ранее в прессе фигурировала информация о том, что в приглашении Давида заинтересован «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду

Последним клубом де Хеа был английский «Манчестер Юнайтед». С июля прошлого года испанец является свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2024 Аль-Шабаб Эр-Рияд ещё теги
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Сегодня, 09 Июля
08:21 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа начал переговоры с новым клубом - известно название
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