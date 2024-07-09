Де Хеа начал переговоры с новым клубом - известно название

Испанский голкипер Давид де Хеа, который пропустил сезон-2023/2024 из-за отсутствия клуба, может уехать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям журналиста, в подписании звездного вратаря заинтересован клуб «Аль-Шабаб». Стороны начали переговоры о трансфере.

Ранее в прессе фигурировала информация о том, что в приглашении Давида заинтересован «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду

Последним клубом де Хеа был английский «Манчестер Юнайтед». С июля прошлого года испанец является свободным агентом.