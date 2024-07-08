Испанский голкипер Адриан Сан-Мигель стал игроком хорошо знакомого ему клуба – «Бетиса». О возвращении Адриана в Севилью сообщает пресс-служба команды, трудовое соглашение подписано на два года.

«Бетис» для Адриана – не просто клуб, это место, где он начинал свои первые шаги во взрослом футболе. Испанец – уроженец Севильи и воспитанник «Бетиса», принадлежал родной команде до 2013 года, а затем отправился покорять Английскую премьер-лигу. До 2019 года играл в составе лондонского «Вест Хэма», а после на пять лет стал игроком «Ливерпуля». Отметим, что сейчас Адриану 37 лет.