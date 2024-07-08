Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сообщениям Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 27-летнего футболиста. Утверждается, что «красные дьяволы» хотят приобрести игрока для конкуренции Люку Шоу, который в последнее время стал часто получать травмы.

В минувшем сезоне Чилуэлл принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор игрока с «Челси» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 28 миллионов евро.