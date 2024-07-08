33-летний Тьяго Алькантара в своей личной соцсети попрощался с карьерой игрока. Ранее о том, что испанец повесит бутсы на гвоздь, сообщал Фабрицио Романо.

«Всегда готов отдать обратно то, что мне дали. И я благодарен за это время, которое провёл с удовольствием. Спасибо, футбол. И спасибо всем. Кто сопровождал меня, кто сделал меня лучшим игроком и человеком на этом пути. До скорой встречи. Тьяго», - пишет Алькантара.

Последним клубом Алькантары был «Ливерпуль», он выступал за него с 2020 по 2024 годы. На протяжении взрослой карьеры воспитанник «Барселоны» и «Фламенго» играл за «сине-гранатовых», а также «Баварию».