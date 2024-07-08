В понедельник утром вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо отклонил серьёзное предложение от одного из клубов. Как сообщает в социальных сетях журналист Альфредо Педулла, предложение 24-летнему футболисту делал клуб из Английской премьер-лиги или турецкой Суперлиги.

Санчо отказался, ведь он хочет дождаться конкретики от «Ювентуса». Очевидно, вингер предпочитает переехать в Турин этим летом.

Напомним, что вторую часть сезона 2023/2024 Джедон Санчо провёл в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Ранее, в прошлом году, у игрока случился конфликт с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.