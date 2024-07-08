«Ливерпулю» интересен игрок «Ювентуса»

«Ливерпуль» изучает возможности усиления своего состава в летнее трансферные окно. В последние недели мерсисайдский клуб проявлял интерес к защитнику Глейсону Бремеру из «Ювентуса». Об этом рассказывает TuttoJuve.

27-летний Бремер оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 60 миллионов евро. Ранее бразильца слухи связывали с «Манчестер Юнайтед», хотя Бремер недавно давал понять, что останется в «Ювентусе».

Всего за «Ювентус» Глейсон Бремер провёл в различных турнирах 83 официальных матча, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра.