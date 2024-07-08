Президент «Лацио»: «Нам интересен игрок, который в 10 раз лучше Гринвуда»

Клаудио Лотито, который занимает должность президента «Лацио», отреагировал на информацию о возможном подписании нападающего Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед».

«Сделка по подписанию Гринвуда была близка к закрытию в прошлом году. Она сорвалась на заключительной стадии. Теперь у меня в списке есть ещё одно имя. Я не могу его называть, но этот игрок в 10 раз лучше Гринвуда», - слова Лотито приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что слухи также активно связывают 22-летнего Мэйсона Гринвуда с «Марселем». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.