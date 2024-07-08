Клуб АПЛ включился в гонку за Кьезой

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза остаётся героем трансферных слухов. Пресса активно связывает 26-летнего футболиста со многими клубами. Как сообщает Corriere dello Sport, в гонку за Кьезой включилась «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема уже связался с представителями игрока с интересным предложением.

Стоит сказать, что «Астон Вилла» в следующем сезоне представит Англию в Лиге чемпионов. Бирмингемцы получили путёвку в главный клубный турнир континента за счёт финиша на четвёртой позиции в Премьер-лиге.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Федерико Кьезу в 35 миллионов евро.