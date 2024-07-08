Рулевой «Челси» Мареска ответил, какие тренеры на него повлияли

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, какие тренеры повлияли на формирование его собственных тренерских идей.

«Я играл под руководством Анчелотти, Липпи, Пеллегрини. Все они являются большими тренерами. Все мы пытаемся подчёркивать какие-то вещи, а потом создаём собственную «коробку» со всеми этими вещами внутри. Это то, чем я пытался заниматься с тех пор, как начал думать о тренерской работе», - сказал Мареска пресс-службе «Челси».

Напомним, что до перехода в «Челси» Энцо Мареска тренировал «Лестер». Весной команда повысилась в классе и вернулась в Премьер-лигу.