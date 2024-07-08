«Ливерпуль» не продаст трёх звёзд – названы имена

«Ливерпуль» уже начал подготовку к новому сезону под руководством нового тренера Арне Слота. Мерсисайдский клуб ведёт работу по составу и определил трёх футболистов, которых точно не продаст. В мини-список входят Мохамед Салах, Виргил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror.

Прошлый чемпионат Англии «Ливерпуль» завершил на третьей позиции в турнирной таблице. В новом сезоне мерсисайдцы будут представлять Англию в Лиге чемпионов.

Добавим, что в первом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» 17 августа сыграет на выезде против «Ипсвича».