«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по игроку «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением состава команды. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» продолжают переговоры с «ПСЖ» по полузащитнику Мануэлю Угарте.

Отмечается, что 23-летний Угарте очень хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» этим летом. В настоящий момент полузащитник находится в расположении национальной сборной Уругвая на Кубке Америки.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мануэля Угарте в 45 миллионов евро. «ПСЖ» уругваец представляет с прошлого лета после трансфера из лиссабонского «Спортинга».