Гринвуд встретился с руководством «Манчестер Юнайтед»

В понедельник утром нападающий Мэйсон Гринвуд встретился с руководителями «Манчестер Юнайтед» на клубной базе. Гринвуд не тренировался, а обсудил последние новости по поводу своего будущего, сообщает The Athletic.

Источник отмечает, что фаворитом в борьбе за 22-летнего Мэйсона Гринвуда является «Марсель». Впрочем, у англичанина также есть конкретное предложение от «Лацио».

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать Мэйсона Гринвуда в первой команде, несмотря на снятие обвинений в насилии. В сезоне 2023/2024 форвард играл в аренде за «Хетафе».