«Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить туманный Альбион на Испанию, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

«Сине-гранатовые» рассматривают 26-летнего англичанина в качестве замены польскому центрфорварду Роберту Левандовски. Трансферная стоимость Маркуса оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.

В минувшем сезоне Рэшфорд показал невнятную игру. Нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Англии, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.