«Реал» и «Арсенал» могут сделать громкий трансфер

Мадридский «Реал» находится в поиске замены защитнику Начо Фернандесу. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По информации источника, «королевский» клуб нацелился на подписание защитника сборной Франции и лондонского «Арсенала» Уильяма Салиба. «Сливочные» готовы обменять на французского игрока своего нападающего Родриго. При этом «канонирам» придется доплатить некую сумму, поскольку стоимость бразильца превышает ценник Салиба.

В настоящий момент Вильям в составе сборной Франции выступает на чемпионате Европы – 2024. В полуфинале турнира «трёхцветные» встретятся с Испанией.

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