Кайседо рассказал, что помогло ему улучшить свою игру во второй половине сезона

Опорный полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, как ему удалось улучшить свою игру во второй половине сезона. Напомним, прошлым летом «синие» заплатили «Брайтону» 117 миллионов евро за трансфер эквадорца.

«В феврале мой агент нанял специалиста, который просматривал матчи и говорил, что мне нужно исправить. Благодаря этому мне удалось стать лучше и обрести больше уверенности. Я переживал, что за меня заплатили много денег, а я не показываю хорошую игру. Специалист сказал мне: «Если они заплатили за тебя столько, значит они видели, на что ты способен», – цитирует Кайседо журналист Саймон Филлипс.