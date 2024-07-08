Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо рассказал, что помогло ему улучшить свою игру во второй половине сезона

08 Июля 2024 • 11:18 Комментировать

Опорный полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, как ему удалось улучшить свою игру во второй половине сезона. Напомним, прошлым летом «синие» заплатили «Брайтону» 117 миллионов евро за трансфер эквадорца.

«В феврале мой агент нанял специалиста, который просматривал матчи и говорил, что мне нужно исправить. Благодаря этому мне удалось стать лучше и обрести больше уверенности. Я переживал, что за меня заплатили много денег, а я не показываю хорошую игру. Специалист сказал мне: «Если они заплатили за тебя столько, значит они видели, на что ты способен», – цитирует Кайседо журналист Саймон Филлипс.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июля
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового нападающего - известно имя
11:40 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиола выбрал новую цель «Манчестер Сити» - это полуфиналист Евро-2024
11:18 · Англия. Премьер-лига
Кайседо рассказал, что помогло ему улучшить свою игру во второй половине сезона
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Кивиору
10:42 · Англия. Премьер-лига
Калафьори хочет перейти только в один клуб
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Жирона» подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед»
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» хочет перехватить трансферную цель «Челси»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Кепа может отказать «Реалу» и перейти в другой клуб
07:53 · Англия. Премьер-лига
Названа лучшая связка полузащитников в истории футбола
05:12 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Испании выбрал между Гвардиолой и Анчелотти 1
04:21 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Агент предложил Канселу двум европейским топ-клубам слухи
01:25 · Англия. Премьер-лига
«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от подписания форварда
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами
07 Июля
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Каземиро и купить нового полузащитника
23:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» объявила о трансфере Олисе из «Кристал Пэлас» официально
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря официально
22:12 · Англия. Премьер-лига
«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба 2
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ
21:48 · Англия. Премьер-лига
Олисе прокомментировал свой переход в «Баварию»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Названы самые дорогие летние трансферы
Все новости
Рекомендуем