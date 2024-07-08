«Арсенал» принял решение по Кивиору

Лондонский «Арсенал» определился с планами на своего защитника Якуба Кивиора. По информации от Daily Mail, «канониры» готовы продать поляка в это трансферное окно, если поступит выгодное предложение.

Отметим, что Кивиор недавно был связан с туринским «Ювентусом», который как раз ищет нового защитника. Главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта уже работал с поляком в «Специи» и готов воссоединиться с бывшим подопечным.

Во второй половине прошлого сезона Кивиор часто появлялся в стартовом составе «Арсенала» и помог команде до последнего вести борьбу за чемпионский титул АПЛ. Напомним, золотые медали в итоге достались «Манчестер Сити».