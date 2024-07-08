Калафьори хочет перейти только в один клуб

Защитник сборной Италии Рикардо Калафьори хочет перебраться в лондонский «Арсенал» этим летом. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что итальянский футболист готов покинуть «Болонью» только ради трансфера в лондонский коллектив. Рикардо уже согласовал с «канонирами» условия трудового соглашения. Ранее в прессе сообщалось, что сумма потенциального трансфера может составить около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 22-летний защитник принял участие в 30 матчах за «Болонью». Калафьори отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.